По данным, предоставленным областным информационным штабом, за 5 января в регионе зарегистрированы 56 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Четыре дня назад, 1 января, за сутки было выявлено 60 заболевших, после этого каждый день количество заболевших снижалось на 1 человека.

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Среди заболевших 26 жителей Костаная, 12 – Рудного, 4 – Карабалыкского района, по 3 случая среди жителей Денисовского, Мендыкаринского, Сарыкольского районов, 2 случая в Узункольском районе и по 1 случаю среди жителей г. Аркалык, г. Житикара, Алтынсаринского района.

- 49 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 6 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 января 2021 г. зарегистрированы 7 853 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 7 284.