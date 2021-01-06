Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают Рождественский сочельник - день накануне праздника Рождества Христова. В Костанае празднование сочельника началось в 7 часов утра с Царских часов. В 8 часов утра прошла божественная литургия. Все службы проводятся со строгим соблюдением санитарных норм.

В главном православном храме Костанайской области - Константино-Еленинском соборе Костанайской и Рудненской епархии - установлены санитайзеры, на полу нанесена разметка в форме синих кружков, служители ходят в масках.

- Согласно последнему постановлению главного санитарного врача области посещение религиозных объектов разрешили с ограниченным количеством людей, - сообщил «НГ» священник Константино-Еленинского собора Геннадий. - Чтобы как можно больше людей смогли посетить собор, мы проведем три Божественных литургии в честь праздника Рождества, а не одну, как было раньше.

Праздничное богослужение состоится сегодня, 6 января, в 16.00. Служители зачитают молитвы, прихожане смогут поставить свечи.

В 23.00 состоится первая Божественная литургия, посвященная Празднику Рождества Христова. На ней зачитают послание временного управляющего Астанайского и Казахстанского митрополита Александра. Если посетителей будет больше, чем сможет вместить собор с учетом ограничительных мер, людям придется стоять на улице.

Те, кто не сможет попасть на первую Божественную литургию, сможет прийти утром 7 января - в 9.00 ее повторят. Третью проведут 7 января в 17.00.

Сейчас в Константино-Еленинском соборе установлены две рождественские ели - символы жизни. Верующих мало, в основном приходят на исповедь. На улице, справа от входа в собор, по традиции установили вертеп - углубление, украшенное сосновыми ветками, с картинками яслей и овец, в котором родился Иисус.

- Вертеп, в основном, устанавливается для детей, - объяснил «НГ» священник Геннадий. - Чтобы они видели, что Христос Богомладенец родился не в дорогом дворце, а в простой пещере. Но и взрослые могут посмотреть на него, поставить свечи.

6 января у православных верующих заканчивается Рождественский пост. В сочельник он особенно строгий - принимать пищу нельзя до 16.00 - проведения праздничного богослужения. После него можно разговеться сочивом - постным блюдом из зерен пшеницы, риса или чечевицы с добавлением орехов, изюма. По традиции есть скоромную пищу верующие смогут после появления на небе первой звезды, то есть после ночной Божественной литургии.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ