В восьми городах Казахстана пункты сбора по программе утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств откроются 11 января, передает Informburo.kz.

Программа приёма на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств возобновляется с 11 января 2021 года, сообщается на сайте оператора РОП.

С 11 января приём начинают пункты сбора в Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске и Шымкенте;

с 18 января – в Актау, Актобе, Атырау, Кокшетау, Костанае, Нур-Султане, Петропавловске и Уральске.

с 1 февраля – в Алматы и на втором пункте сбора в Шымкенте.

В 2021 году в связи с изменением размера МРП выплата денежной компенсации за сдачу на утилизацию ВЭТС в полной комплектации увеличена и составляет:

по категории М1 – 210 024 тенге;

по категориям М2, N1, N2 – 420 048 тенге;

по категориям М3, N3 – 630 072 тенге.

Адреса пунктов сбора, информация о порядке приёма ВЭТС на утилизацию представлены здесь. Также по вопросам сдачи ВЭТС на утилизацию можно обратиться за консультацией по номеру +7 (707) 772-79-62.