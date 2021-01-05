У казахстанцев возникли проблемы с доступом на сайт Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Как объяснили в пресс-службе ЕНПФ, сайт не работает из-за технических причин, передает Tengrinews.kz.

Фотоколлаж Tengrinews.kz. Фото:elements.envato.com

При открытии главной страницы сайта ЕНПФ пользователи часто встречают ошибку.

Скриншот с сайта ЕНПФ

У некоторых пользователей все же получается открыть портал. На сайте сообщается о проведении нагрузочного тестирования.

"Со 2 января по 4 января 2021 года будут проводиться технические работы на корпоративном сайте фонда, в мобильном приложении и в личном кабинете. В этой связи возможна временная недоступность некоторых сервисов", - говорится в сообщении на сайте enpf.kz.

Ранее на сайте enpf.kz казахстанцам стала доступна функция проверки "порога достаточности" для снятия пенсионных накоплений. Однако воспользоваться новой функцией смогли не все: сайт перестал работать.

В пресс-службе ЕНПФ заявили, что проблемы с доступом на сайт возникли не из-за наплыва посетителей, а в связи с техническими работами.