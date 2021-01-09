Вообще, если призадуматься, вся эта история про ковид и 2020 год ценна еще и тем, что снова заставляет верить в человечество. Точнее, в то, что у человечества есть светлое будущее. За последние годы нашей с вами жизни было столько предсказаний скорой и быстрой гибели цивилизации, столько раз эта тема поднималась в книгах и в кино, что мы как-то свыклись с ней и привыкли смотреть в отдаленное будущее без особенного оптимизма.

Как мне кажется, мы поторопились. Но обо всем по порядку.

Давайте представим, как выглядит в любом современном фильме борьба ученых с мировой катастрофой. Надвигается, к примеру, вирус, или климатическая катастрофа, или должна взорваться где-нибудь рядом с нами случайно возникшая черная дыра. И обязательно есть некий старый ученый, который об этом заранее знает, который все предсказал, и этот ученый пытается достучаться до надменных мировых лидеров, но его никто не слушает.

Потом катастрофа случается. Про ученого вспоминают. Он с группой ассистентов должен расшифровать формулу, которая спасет все человечество. Люди, между тем, вокруг гибнут, и катастрофа приближается. Но в последний момент, за минуту до ее приближения, формулу расшифровать все-таки удается, и девушка-ассистент ученого сексуально бежит по коридору для того, чтобы бумажки с написанной вручную формулой (в двадцать первом веке) передать группе ожидающих генералов.

И все, человечество спасено. Все улыбаются и в конце маленькая девочка трогательно бежит по зелёному лугу.

Зрелищно? Да. Обнадеживает? Нет. Лично мне совершенно не хотелось бы в случае глобальной катастрофы вручать свое будущее, будущее моих детей и всей цивилизации в руки группе людей, которые непонятно еще, как обучены, и непонятно, в правильном ли направлении копают. А еще у них, как правило, серьезные личные проблемы. А еще их мало. И вообще как-то это неправильно – вручать судьбы семи миллиардов в руки одного человека.

Так вот, ситуация с ковидом наглядно показала, что весь этот многократно повторенный в книгах и кино сценарий – бред собачий. Потому что в реальности ситуация выглядит совершенно по-другому.

Вот есть глобальная угроза – вирус. Вирус возник в Китае. Геном вируса очень быстро, еще в марте, расшифровали. Это делали в Китае, в России и еще в ряде других стран, потому что расшифровка генома – это ключ к вакцине. Данные о расшифрованном геноме никто не прячет ни в какой лаборатории – ими щедро делятся. И по всему миру сотни компаний начинают разработку вакцины. Сотни тысяч амбициозных ученых работают над ней одновременно – в Китае, США, Германии, Японии, Бразилии, Индии, России, да везде. Финансируется разработка где-то государством, где-то фармацевтическими гигантами. Группы кооперируются и объединяют усилия для лучшей работы.

Они делают это, чтобы спасти человечество? Возможно. Но есть другая, куда более важная причина. Тот, кто создаст вакцину, получит гигантский, всемирный рынок сбыта. Конец света – это штука, которая создает отличный спрос на средства от конца света. Рынок средств от конца света – самый выгодный рынок в мире.

И вот у нас меньше чем за год уже пять-шесть вакцин первого эшелона, за ним идут десятки второго. И никаких сумасшедших ученых. Никаких формул, написанных в последнюю минуту дрожащей рукой. Сотни компаний. Десятки тысяч ученых , работающих над проблемой одновременно. Чистый капитализм, спрос и предложение.

И так будет с любой проблемой. Вирусы, климатические катастрофы, нашествие инопланетян, и даже черные дыры - все равно. Как только будет понятно, что зарабатывать на решении проблемы выгодно – найдутся десятки решений. Так экономика работает. Так люди устроены.

И поэтому наш с вами вид, друзья мои, вряд ли вымрет в ближайшее время. Слишком невыгодно будет вымирать. И слишком выгодным бизнесом будет победа над очередной глобальной угрозой. Хотя бы потому, что айфон покупать готовы не все, а вот средство от всемирной угрозы купят все.

Кроме, пожалуй, тех, кто верит в чипирование и распространение заразы с вышек 5G. Но про этих людей обычно снимают фильмы немного другого жанра.

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook