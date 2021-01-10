На советском телевидении была передача «В гостях у сказки». В конце прошлого года наши чиновники рассказали свои сказки нам. Причем они так запутались, что нормальному человеку понять такую сказку невозможно.

Например, министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, подводя итоги работы своего министерства в 2020 году, заявил, что правительство в борьбе с пандемией смогло остановить рост заболеваемости и не допустить при этом масштабных негативных последствий для населения и экономики страны. Причем министр пообещал, что благодаря высокому профессионализму и трудолюбию сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения и их коллег в регионах они добьются изменения качества жизни населения. Во куда хватил. Ну чем не сказка?

- Пандемия стала большим испытанием для нас. Особенно это отразилось на здоровье населения и нанесло серьезный ущерб экономике, - это премьер-министр РК Аскар Мамин в своем обращении в преддверии Нового Года.

Заметьте, что это сказали чиновники правительства одной и той же страны и в одно и то же время.

29 декабря 2020 года презмдент РК Касым-Жомарт Токаев заявил: «Программы политической модернизации будут продолжены». А уже 30 декабря подписал закон о техническом регулировании, который должен обеспечить сдерживание необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания, должен обеспечить доступ к финансовой системе социально-уязвимым группам населения, повысить статус и ответственность органа по аккредитации. обеспечить оперативное внедрение новых технологий и привлечении инвестиций, улучшить взаимодействие субъектов предпринимательства и государства и повысить правовую грамотность предпринимателей. Вот сколько нагородили в одном законе и подсунули на подпись президенту.

Я думаю, что никаких модернизаций у нас не будет по одной причине - Токаев повязан обещанием следовать курсом Назарбаева. И нурлыкуны будут прилагать все усилия,чтобы любым более менее приличным способом мешать президенту. Потому что для любого бывшего политика самое страшное - собственными глазами увидеть, как без него страна живет богаче, спокойнее и честнее.

Ну а сказки, которые нам рассказали представители партий, претендующих на участие в предстоящих парламентских выборах в мажилис, мы уже знаем наизусть. Они повторяются перед всеми выборами. Умиляет, когда «Нур-Отан» говорит о борьбе с коррупцией. Ни одного чиновника не нуротановца мы не найдем, а эти чиновники как раз и являются коррупционерами. Кто будет бороться?

А что творят. Вот пример - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области и его заместитель летом 2020 года были задержаны по подозрению в получении более 500 тысяч тенге от предпринимателя. На эти деньги был куплен iPhone. Однако дело до суда не дошло по причине того, что не было установлено, для чего брали чиновники взятку. Могу сказать одно - глупость не лечится. Не секрет, что за многими чиновниками тянется такой пышный хвост компромата, что даже Шарапов, а не только суровый Жеглов давно бы отвел их в известное место.