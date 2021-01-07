По трезвому размышлению предстоящие выборы могли бы стать непредсказуемыми. Судите сами. Месяц, отведенный на агитацию, наполовину состоял из праздников, когда агитация в принципе невозможна. К тому же карантинные меры вообще отняли возможность встреч с избирателями. Оставалось надеяться на популярность в народе пяти заявленных партий.

Ну и чем же они популярны? У правящей партии, около 25 лет имеющей подавляющее большинство в Парламенте, нет принятых законов, которые бы напрямую влияли на социальное самочувствие народа. Ежегодный мелочный пересчет пенсий, пособий, прожиточного минимума только позорит наше государство. К примеру, МРП, по которому определяется выплата разных пособий, сегодня равен 2 778 тенге. На 2 800 или 3 000 тямы не хватает, ведь будет огромное давление на бюджет. Это только депутатам Парламента или управленцам квазигоссектора вроде «Самрук-Казына» увеличивают огромные оклады в разы, не считая таких же премий к каждому госпразднику.

Читаю расклеенные листовки и диву даюсь. Оказывается, кандидаты идут на выборы для борьбы с коррупцией и за справедливость. Ребята, а где ваши голоса протеста до выборов? Что это за минутное просветление?

Я не верю ни слову партии, сменившей свое название прямо перед выборами. Старые партийцы, составлявшие, кстати, большинство, в знак протеста прекратили членство, новых уже нет времени вербовать. Что заставило лидеров партии переобуться на ходу? Никто ничего пояснять не стал. Понятно, что заключен секретный договор а-ля «Пакт Молотова-Риббентропа», который неизвестно когда станет достоянием гласности.

Есть партия, озвучившая довольно смелую программу, из которой следует, что ее авторы знают болевые точки общества. Но говорить - еще не значит выполнять заявленное, даже в случае прохождения в Парламент. Сейчас трудно вспомнить, кто из наших депутатов проталкивал свои обещания в жизнь. Лоббировать интересы нацкомпаний, банков второго уровня, личного бизнеса, принимать непопулярные законы и соглашаться с заниженной годовой инфляцией - это имело смысл и приносило дивиденды.

Вернемся к началу размышлений. Это для нас обстоятельства текущего периода экстремальные. А у власти все идет по плану. Вот уже и Институт Евразийской интеграции, якобы нейтральная контора, выдал прогноз по итогам голосования, готовящий нас к неизбежному. Я бы даже назвал прогноз зомбированием нашего сознания: «Вот видите, мы же вас предупреждали». 67,2% казахстанцев намерены явиться на выборы. 75,2% из них выбирают «Нур Отан» (какая неожиданность, не правда ли?). Остальные четыре партии наберут от 3,5 до 6,3%. Озвучена программа, которую вынуждены будут принять как руководство к действию избирательные комиссии всех уровней. Наиболее въедливых наблюдателей, любящих совать нос во все этапы выборного процесса, щелкнут по указанному месту и удалят из зала, ссылаясь на постановления председателя ЦИК Берика Имашева.

И не беда, что международные общественные организации в который уже раз признают выборы в РК недемократичными. Как заявил недавно Елбасы, «демократия - это конечный путь развития, а мы сейчас находимся лишь в начале этого пути». И вот это начало невероятно устраивает наше руководство. Так что запасайтесь попкорном, нас ждет долгий и неспешный путь в продвижении от степной демократии до общепризнанной в мире.



