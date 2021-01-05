Он будет на 8% ниже действующего, сообщили в пресс-службе департамента по регулированию естественных монополий по Костанайской области.

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ГКП "КТЭК" подал заявку еще в августе 2020 года в связи с завершением действия пятилетнего тарифа. В своей заявке теплокомпания просила увеличить стоимость услуг теплоснабжения на 6,4%. Среднеотпускной тариф по проекту составлял 7 578 тенге/Гкал (без НДС).

- По результатам рассмотрения департамент утвердил следующий предельный уровень среднеотпускного тарифа на 2021 год - 6 970 тенге/Гкал (без НДС), действующий тариф 2020 года – 7 120 тенге/Гкал (снижение от действующего тарифа на 2,1%), - сообщили в пресс-службе.

Таким образом тариф станет на 8% ниже действующего: 3 873 тенге/Гкал для населения (действующий тариф 4 210 тенге/Гкал), для прочих потребителей - 11 558 тенге/Гкал (действующий тариф 12 566 тенге/Гкал). Как отметили в департаменте по регулированию естественных монополий, тариф практически вернется на уровень 2014 года, когда население платило по 3 696,29 тенге/Гкал.

Платить по-новому костанайцы будут с 1 февраля, за январь платить за тепло будем еще по старым тарифам.