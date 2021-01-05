Касым-Жомарт Токаев отметил, что политическая реформа необходима для совместного решения насущных проблем населением и местными исполнительными органами, передает Informburo.kz.

Если система выборов акимов сёл покажет свою эффективность, её можно будет применять и на более высоком уровне, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость дороже всего".

Глава государства подчеркнул, что политическая реформа – это дело не одного дня, и даже не одного года.

"Мы должны её проводить постепенно и серьёзно, при этом не разрушая наше единство. Но в то же время нельзя и затягивать реформу. Власть не осознала свою ответственность перед населением. Поэтому мы переходим к выборам акимов сёл и посёлков. Таким образом мы закрепим систему местного самоуправления, начиная с самых низов. Этот шаг необходим для совместного решения населением и местными исполнительными органами насущных проблем. После этого перейдём к избранию акимов районов. Если новая система покажет свою эффективность, то мы будем избирать акимов более высокого уровня", – отметил Президент.

По его мнению, в первую очередь в стране должна быть система, всецело направленная на сохранение гражданских прав.

"Политическая система Казахстана развивается в ногу со временем. Выборы депутатов мажилиса в этом году – важный шаг в установлении многопартийного парламента. У нас есть партии с различными политическими взглядами. Их позиции могут быть консервативными, либеральными, националистическими, социалистическими и так далее. Это обычное явление. Политический плюрализм позволяет государству эволюционно развиваться и укрепляться. Несмотря на то, что политические силы разные, их объединяет одно – наша священная независимость", – отметил Касым-Жомарт Токаев.