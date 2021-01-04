3 января 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 58 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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"Заболевшие: 20 жителей г. Костанай, 9 – г. Рудный, 8 – г. Лисаковск, по 6 случаев среди жителей Карабалыкского и Узункольского районов, 4 – Федоровского района, по 2 случая - г. Житикары, Костанайского района, 1 – Сарыкольского района", - говорится в сообщении.

55 пациентов обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 0 января 2021 г. зарегистрированы 7 740 случаев COVID-19, выздоровел 7 281 пациент.