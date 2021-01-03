Руководство Министерства здравоохранения Казахстана попросили объяснить логику введения карантинных ограничений по времени. Ситуацию прокомментировали министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой и председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Наш народ до сих пор не понимает, почему установлено конкретное время для работы общественных мест. После 22.00 вирус становится более свирепым? Одним объектам вы запрещаете работать, но при этом автобусы переполнены, а супермаркеты нарушают карантин, никто не соблюдает правило 30-процентной заполняемости. Почему ночью вирус опасен?" - спросил журналист.

На вопрос ответила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

"Вирус ночью не исчезает. К сожалению, он есть и пандемия коронавируса не закончилась. Почему мы говорим о запрете работы объектов общепита в ночное время. Ночью начинает в большинстве передвигаться молодое население, которое болеет бессимптомно. Но они могут принести инфекцию домой и таким образом распространять коронавирус. Все наши требования, в том числе временные разграничения, направлены на уменьшение числа контактов. Чем меньше контактов, тем меньше передается вирус, а значит - уменьшается заболеваемость", - пояснила она.

Глава комитета также высказалась о режиме работы супермаркетов.

"Что касается супермаркетов, зная, что население в новогодние праздники все-равно будет закупать продукты и подарки, их работа была разрешена в круглосуточном режиме. Это сделано для того, чтобы каждый мог пойти в удобное для него время и люди смогли соблюдать дистанцию", - ответила Айжан Есмагамбетова.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, почему ограничена ночная работа общепита, в то время как в автобусах может быть скопление людей.

"Когда вы находитесь в ресторане и потребляете пищу, вы снимаете маску и длительный период пребываете в контакте с людьми за одним столом. В общественном транспорте вероятность заболеть намного ниже, потому что люди стоят в масках. В вечернее время застолье всегда долгое. Не надо искать подвохов. Вы, наверное, уже забыли июнь и июль 2020 года. Требования должны исполняться", - отметил глава Минздрава.

Айжан Есмагамбетова попросила казахстанцев отправлять фото и видео с запрещенных из-за санитарных ограничений мероприятий. Глава комитета Минздрава отметила, что установленные запреты "едины для всех и нет никаких исключений".

По ее словам, в стране задействовано около 1600 мониторинговых групп, в состав которых вошли местные исполнительные органы, сотрудники полиции, а также волонтеры и представители общественных объединений.

"Любой, кто хочет участвовать в работе мониторинговых групп, может заявить в местный акимат и принимать в этом участие. (...) Хотела бы попросить всех жителей Казахстана, в том числе и журналистов, пожалуйста, отправляйте нам фото и видео, если вы становитесь свидетелем мероприятия, которое запрещено. Передавайте информацию в полицию, в мониторинговую службу, в органы санитарно-эпидемиологической службы, чтобы мы могли оперативно выезжать и принимать меры", - обратилась Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По ее словам, с 31 декабря по 1 января мониторинговыми группами было выявлено в два раза больше нарушений, чем за предыдущую неделю. Было наложено более тысячи штрафов.

"Только за эти два дня было проведено порядка 800 рейдов и выявлено более 70 нарушителей. Как правило, все нарушения были связаны с работой объектов, которые не должны работать, с нарушением режима работы, то есть установленного времени и увеличением количества людей, которым разрешается находиться в объектах общепита", - добавила Есмагамбетова.