Принято постановление главного государственного санитарного врача о дне выборов депутатов в Мажилис и маслихаты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, выступая на площадке Службы центральных коммуникаций.

По словам главы профильного ведомства, постановлением предусмотрен ряд требований в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса.

"Основные из них - это требования к избирательному участку, такие как:

- у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров;

- наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей;

- соблюдение масочного режима в течении всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа;

- наличие санитайзеров для дезинфекции рук;

- расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров друг от друга;

- соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров;

- наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37 градусов);

Требования к избирателям:

при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук; участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.

Требования к лицам, которые будут постоянно находится на избирательных участках - члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах повышенного и умеренного риска. На сегодня в красной зоне находится один регион - Атырауская область, в жёлтой - 6 регионов (Костанайская, Акмолинская, СКО, Павлодарская области, города Алматы и Нур-Султан), должны будут обследованы в период с 5 до 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР-теста", - перечислил обязательные требования А.Цой.