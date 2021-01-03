Пользователи раскритиковали финал Высшей лиги КВН-2020, показанный Первым каналом вечером 1 января, сообщает Tengrinews.kz.

Кадр Первого канала

Под видео игры, выложеной на официальном канале КВН в YouTube, зрители оставили множество негативных комментариев. При этом на момент написания новости само видео набрало 13 тысяч дизлайков и лишь восемь тысяч лайков.

На сцене встретились команды "Михаил Дудиков" (Ставрополь), сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики", "Русская дорога" (Армавир), "Сборная "Татнефти" (Альметьевск) и "Полуостров" (Симферополь).

Многие пользователи остались недовольны тем, что первое место досталось двум командам - "Русской дороге" и "Сборной "Татнефти". Причем если победа первой команды практически не оспаривается, то чемпионство второй ставится под большое сомнение (далее орфография и пунктуация комментариев сохранены):

"Самое лучшее - сделать две номинации.

1."Чемпион, чтобы кто-то не обиделся". 2."Настоящий чемпион".

"Дорога и нефть как олицетворение России. Тут или на своем горбу тащишь, либо за бабки решаешь".

"Борцы, Плюшки, Далс значит не чемпионы, а Татнефть и Раисы чемпионы, Масляковы, где ваша совесть?"

"Ну это даже не серьезно! Ну какие два чемпиона??? Ну что вы делаете с игрой то, со зрителями???"

"Эрнст и Масляков убивают зрителей и сам КВН. Откуда два чемпиона? Русская дорога явно лучше выступили в двух конкурсах".

"Каждый раз, когда за уши притягивают незаслуженного второго чемпиона, где-то тихо вздыхают некие Тимур и Филипп".

"Русская дорога лайк, КВН диз".

"Позорище, как можно было ставить максимум Татнефти за первый конкурс?!Провалялись весь конкурс с Нагиевым на сцене и все. Деньги решают".