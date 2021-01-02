1 января 2021 года в Костанайской области зарегистрированs 60 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%, увеличившись на 0,1%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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"Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 9 – г. Рудный, 7 – г. Лисаковск, 5 – г. Житикары, 5 – Карабалыкского района, по 3 случая – Алтынсаринского, Костанайского районов, 2 – Узункольского района", - говорится в сообщении.

46 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью по прибытию из Египта.

Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 1 января 2021 года зарегистрировано 7 623 случая COVID-19, количество выздоровевших - 7 254.