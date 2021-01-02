Об этом, а также о том, сколько детей родилось в регионе в первый день нового года, сообщило управление здравоохранения Костанайской области на своей странице в Instagram.

"Костанайцы, знакомьтесь! Нурдана - наша новогодняя землячка. Первеница области в 2021 году - четвёртый ребенок в семье Молдахметовых, учителей из Аркалыка. Нурдана появилась на свет 1 января в родильном отделении Костанайской областной больницы в 2.15 ночи. Кстати, в день рождения своей мамы Айданы. Вес малышки 3400 г и рост 55 см. И мама и дочь чувствуют себя хорошо. От души поздравляем обеих девочек с одним на двоих днем рождения и всю семью Молдахметовых с тройным праздником. Счастья вашему дому", - говорится в сообщении.

- Нурдана, так же как сын и две старшие дочери - желанный ребенок, - рассказывает Айдана. - Я благодарна всем врачам и акушеркам роддома за помощь в рождении моей доченьки. Пусть все мечты этих добрых людей сбудутся.

В первый день нового года в Костанае родились 6 малышей (4 мальчика и 2 девочки), в Рудном - 2 мальчика, в Аркалыке - трое (2 девочки и мальчик), в Тобыле - 2 ( мальчик и девочка).

Фото из родильного отделения Аркалыкской региональной больницы. Опубликовано с разрешения мамы