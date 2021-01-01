По данным областного информационного штаба, число выздоровевших от КВИ в регионе в течение месяца превышало республиканскую статистику на 97 пациентов, но потом эта разница исчезла. Штаб причину не объясняет. В чем она, на ваш взгляд? В том, что властям Костанайской области приказали прекратить махинации с цифрами.

В том, что областной штаб разобрался в ситуации и признал свою ошибку.

В том, что число выздоровевших и умерших от КВИ не может быть больше числа заболевших.

Причина не важна. У меня нет доверия к статистике по КВИ и областной, и республиканской.

