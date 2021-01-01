Сколько детей родилось в Костанае в последний день 2020 года?
1 января 2021, 12:48 | Общество
Количество родившихся 31 декабря сообщило управление здравоохранения Костанайской области на своей странице в Instagram.
"Дежурная смена родильного отделения Костанайской областной больницы поздравляет всех костанайцев с Новым годом. В последний день уходящего года в Костанае родились 3 девочки и 6 мальчиков. Желаем здоровья малышам и мамам. Ждем первенцев этого года", - говорится в сообщением, которое завершается хэштегом #напосту.
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