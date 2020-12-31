Еще несколько часов и закончится 2020 год. Многие костанацы (казахстанцы и земляне вообще) надеются, что новый 2021 год станет прорывом в победе над коронавирусом.

Как никогда актуальным за этим новогодним столом становится пожелание "здоровья и денег побольше", так как одни на себе испытали прелести новой инфекции, а другие почувствовали, как похудел их кошелек. Поэтому "Наша Газета" искренне желает вам и того и другого! А также новых идей о том, как сделать следующий год добрее и счастливее.

Фото Ксении РЕБИК

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В этом году мы не можем включить в нашу предновогоднюю новость анонсы мероприятий у центральной елки, концерты и фейрверки - все отменено. Но так же, как и прежде, мы с нетерпением ждем ваших комментариев с теплыми словами, фотографий и видео у ваших домашних елок. Да и что уж греха таить, кто-то из вас непременно выйдет после полуночи на площадь у областного акимата. Ждем фото и оттуда!

Ну а пока с наступающим, дорогие друзья!