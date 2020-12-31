Материнская плата - это электронный «мозг» компьютера. Именно он лежит в основе системы и определяет производительность и звуковые возможности компьютера. В материнскую плату устанавливается «начинка»: процессор, видеокарта, оперативная память, дочерние платы. К ней подключаются накопители и периферийные устройства. От возможностей расширения платы зависит, хватит ли USB-портов для подключения мышки, клавиатуры, принтера, сканера, веб-камеры и флешек.

Функция матплаты - обеспечить слаженную работу комплектующих и функциональность компьютера. Выбрать такой важный элемент нелегко, так как необходимо обязательно учесть целый набор параметров. Нельзя игнорировать ни производителя, ни размер, ни частоту, ни характеристики процессора.

Задачу облегчает наличие широкого выбора устройств. На компьютер подобрать «материнку» гораздо легче, чем на ноутбук. Жителям Казахстана удобно делать покупки в интернет-магазине alser.kz. Зайдя по ссылке

в виртуальный каталог ресурса, вы найдете недорогие модели для домашних компьютеров и профессиональные высокотехнологичные устройства.

Как выбрать

Поскольку «материнка» выбирается под процессор, следует сначала собрать все данные о центральном процессорном управлении. Наибольшую популярность на рынке имеют процессоры производства Intel и AMD. Если купить матплату другого производителя, то ее будет невозможно установить. Слабая матплата при мощном ЦП быстро выйдет из строя — сгорит от перегрузок. Слабый же процессор не сможет раскрыть всех возможностей мощной платы.

Также важно, чтобы у материнской платы была поддержка опции разблокированного множителя и совпадало гнездо для ЦПУ — socket.

Размер платы должен соответствовать размеру компьютера. На стандартные ПК выпускаются устройства трех размеров:

· ATX - 305×244;

· MicroATX - 244×244;

· Mini-ITX - 170×170.

Первый вариант рассчитан на полноразмерные системные блоки, оснащен разнообразием слотов. Последний - для системников размером с игровую консоль. Обратная сторона компактности - отсутствие места для апгрейда.

Разновидности

В зависимости от решаемых задач выделяют такие типы системных плат:

1. Бюджетные. Предназначены для типовых офисных и домашних ПК. Имеют стандартное количество слотов и средней мощности радиатор.

2. Игровые. Модели с увеличенным числом портов для подсветки, дополнительного охлаждения и т.п. Оснащены защитой от вирусных атак, есть возможность создавать высокомощные подсистемы.

3. Для майнинга (добычи криптовалюты). Модели без «излишеств», за демократичную цену, с разъемами для питания и особым устройством PCI-E-выводов.

На правах рекламы