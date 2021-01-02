Находиться в дежурных классах и группах по 15 человек можно, а в том же составе провести мероприятие - нельзя

Для большинства людей Новый год - отличный от других праздник. Он наполнен верой в чудо и надеждами на лучшее, окутан многолетними душевными традициями и неповторимыми чарующими ароматами. Но, судя по тому, с каким пугающим напором в этом году чиновники различных служб и ведомств бросились оглашать запреты и угрожать штрафами, наш любимый праздник оказывается просто очень опасен для граждан страны. Судите сами.

Ледяные катки и горки, которыми Костанай славился даже во время войны и в лихие 90-е, вдруг стали страшно опасными для жителей города. По мнению санврачей и акимата, они якобы способствуют распространению коронавируса. Интересно, что таким заражающим действием обладают только «акиматовские» сооружения за счет бюджета. Но никоим образом не опасны частные возле торговых центров или природные на склонах и водоёмах.

Неактуальность строительства ледяных сооружений, приносящих радость и здоровое времяпрепровождение, объяснила почему-то антикоррупционная служба. Со ссылкой на указ президента о мерах борьбы с пандемией было решено перенаправить новогодние средства на другие статьи расходов. Видимо, на шариковые ручки для выборов в начале января, которых в нашей области закупили на 6 млн тенге.

Опасными стали и подарки в садах и школах. По версии отдела образования акимата Костанайской области, оформленным даже в приказ, кульки со сластями приравнены к страшному слову «коррупция». Чиновников не интересует, что под коррупцией понимается «использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам». А какая и чья может быть выгода, когда родители добровольно и по общему согласию за свои же средства порадуют своих же детей традиционными подарками?

Тем более сейчас, когда новогодние утренники и представления в учреждениях образования и культуры также стали нести якобы угрозу жизни и здоровью детей. Причем ежедневно находиться в дежурных классах и группах по 15 человек можно, а в том же составе провести мероприятие - нельзя. Зато организовать патриотическое пение гимна в торговом центре ко Дню независимости или агитацию к предстоящим выборам со скоплением случайных людей можно. Видимо, эти мероприятия защищены партийным иммунитетом.

Таким же, как у ходоков в желтых шарфиках по квартирам горожан с раздачей наглядного агитационного материала. А вот визиты в дома с поздравлениями новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки - расценили также опасными и ввели запрет на их работу. Правда, только в одной Алматинской области.

Соревнуясь в новогодних страшилках, по всем СМИ разлетелась вообще обескураживающая новость из другого региона - о том, что жителям Западно-Казахстанской области будут платить за доносы в полицию о встрече Нового года большого количества людей в одном месте. Представляете, как может быть подпорчен праздник большой семьи визитом наряда стражей порядка после такого сообщения.

Обеспечением общественного порядка руководствовались и костанайские полицейские, грозно напугавшие горожан напоминанием о наказании за запуск салютов. Ведь, согласно КоАП, нарушение тишины в выходные дни после 23 часов чревато штрафом. Позвольте, закон этот не нов, но почему-то о нем не вспоминали прежде, не вспоминали и на День столицы 6 июля, когда на фоне пика заболеваемости ковидом палили в небо сотни тысяч бюджетных тенге.

И посему, глядя на все эти нелогичные запреты с двойными стандартами, пугающие непомерными штрафами сообщения, складывается ощущение не заботы чиновников о народе, а нагнетание страха любой ценой для понижения градуса самого народного праздника.

А пока с Новым годом, костанайцы!