30 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрированы 58 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.

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"Заболевшие: 23 жителя г. Костанай, 15 – г. Рудный, 9 – г. Лисаковск, по 3 случая среди жителей Денисовского и Карабалыкского районов, 2 - г. Житикары и по 1 случаю в Алтынсаринском, Карасуском, Аулиекольском районах", - говорится в сообщении.

53 пациента обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 44 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 30 декабря зарегистрировано 7 505 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 7 249.