«Мир изменился, он стал другим», - поет Юрий Шевчук, провожая 2020-й. Хотелось бы надеяться на это: что из испытания коронавирусом мы сделаем нужные выводы, что очередная волна не ударит пыльным мешком по голове, что мы начнем больше ценить жизнь - и свою, и чужие. Но верится в это все меньше и меньше.

Вирус прибыл в Костанайскую области из Шарм-эль-Шейха с пересадкой в Алматы. Прибыл поездом и встретили его со всем нашим уважением: как сообщил 3 апреля на экстренном брифинге заместитель акима области Марат Жундубаев, «немедленно госпитализировали всех пятерых пассажиров египетского рейса, а также всех контактных, включая проводников вагона, всего - 12 человек».

Завершился год другим рейсом из Шарм-эль-Шейха - на этот раз прямо в Костанай. Приземлился он 29 декабря, у 38 пассажиров не оказалось справок о прохождении ПЦР-теста, их отправили встречать 2021-й в Тобыл, в провизорный госпиталь. На следующий день положительный результат показали 11 анализов. Всего на борту было 188 пассажиров плюс 7 членов экипажа. Принятые меры - дезинфекция в зале прилета АО «Международный аэропорт «Костанай». О прочих усилиях против распространения инфекции не сообщается. Вторая волна приучила нас намного спокойнее относиться к новостям о заразе, но реагировать без возмущения на меры, призванные спасти от нее, мы так и не научились.

Мир разделился. Люди - на тех, кто верит в глобальную угрозу от Covid-19, и тех, кто считает его чем-то вроде нового штамма гриппа, который привел бы к таким же последствиям, но без всей этой шумихи. Страны - на тех, кто пытался спасти население в ущерб экономике, и тех, кто сделал ставку на коллективный иммунитет. И в первых, и во вторых позже признавались, что совершили ошибку. Казахстан в этом пандемийном шторме мотало где-то между: здравоохранение было не готово ни к наплыву пациентов, ни к защите своих же работников, а помощь из госбюджета по случаю потери дохода прекратилась сразу после переименования режима ЧП в режим карантина.

И тогда разделилась уже страна - на тех, кто должен был исполнять десятки зачастую непонятных и нелогичных запретов из постановлений главных санитарных врачей, и тех, кто мониторил соблюдение этих мер, по сути, превратив это занятие в способ пополнения того же госбюджета, заметно оскудевшего после выплаты всем страждущим по 42 500 тенге. Хотя власть в этом случае вполне можно было понять, ведь натравить полицейский патруль на мамочек, гуляющих с ребенком в отдалении от других редких прохожих, намного проще, чем договориться с перевозчиками, чтобы те добавили на дачные маршруты автобусов, чтобы пассажиры не ощущали себя сельдями в бочке. Ну а если народ приблизится к точке кипения, можно и ярмарку разрешить, а через две недели удивляться, почему вдруг счет заболевшим скакнул с единиц на десятки в сутки.

Верить официальным цифрам хотелось бы, но не получается. Ежедневную статистику о ковидной пневмонии в Костанайской области хранят за семью печатями, как государственный секрет. Хотя абсурдность деления одного заболевания на два потока, похоже, признали даже в Минздраве: республиканский сайт coronavirus2020.kz стал публиковать информацию о пневмонии под заголовком Covid-19 (ПЦР-). Под конец года и вовсе случился конфуз: в течение месяца областной информационный штаб сообщал, что у нас на 97 выздоровевших от КВИ больше, чем по данным штаба республиканского. А когда разница между количеством заболевших и выздоровевших стала совсем уж неприлично мала, областной штаб вообще перестал сообщать последний показатель. Чтобы через несколько дней как ни в чем не бывало поведать: исцелились у нас столько же, сколько и по республиканской статистике. Вопросы «НГ» о том, куда делись 97 пациентов, остались без ответа.

Так что мир, конечно, изменился, но в Казахстане перемены наталкивают на мысли совсем невеселые: пока глава государства говорит о прозрачности в борьбе с пандемией, на местах демонстрируют движение в совсем другую сторону. И тут уж остается гадать: то ли президент это не всерьез, то ли ушедшая в онлайн вертикаль власти у нас распадается на множество маленьких штырьков.

Но стабильность по-казахстански тем и хороша, что не зависит ни от ее гаранта, ни от его вассалов. Тем и живем, с чем я всех нас и поздравляю. С наступающим!