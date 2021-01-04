В феврале 2020 года в Казахстане чествовали победителей конкурсов «Караван доброты» - людей милосердных, щедрых, сострадательных и бескорыстных. В номинации «Туган жер» - для тех, кто помогает родному краю в сфере экологии и благоустройства - лауреатом с присуждением второго места стал Владимир Задонский, пенсионер из села им. Чайковского Житикаринского района.

В журнале много фото из сада, а также рецепты облепихового масла /Фото Инессы БОГАТЫРЕВОЙ

Он около 40 лет выращивает целебную облепиху на берегу реки Желкуар, а в последние годы закладывает облепиховые сады в соседних селах: Забеловке, Тохтарово, Приречном.

А недавно о детище Задонского появилась публикация в журнале, который для своих пассажиров выпускает авиакомпания SKAT. Как все подобные издания, журнал рассказывает туристам о регионах, куда люди летят, о достопримечательностях, самых необычных и красивых местах. И вот в нашей Костанайской области таким выбран золотой сад Владимира Задонского.

Яркое фото облепихи украшает обложку журнала, а внутри - материал «Капли солнца», в котором журналист Елена Бояринова пишет, что поначалу приглашение ехать за тридевять земель собирать облепиху их команду обескуражило. Но когда все-таки прибыли к Задонскому, поняли, что дело того стоило: «Волшебное место и невероятные люди».

- Наше внимание было приковано и к высокому статному старику, к Владимиру Задонскому, - пишет автор, - ему 85 лет, он энергичен, бодр, порывист, говорит мало, почти не улыбается... И его суровость даже не вяжется с нежностью, с которой узловатые натруженные пальцы перебирают облепиховые веточки.

Журналисты называют облепиховый сад и его создателя достоянием не только Житикаринского района.