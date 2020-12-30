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Костанайская область вышла из "красной" зоны по темпам распространения Covid-19

informburo.kz

30 декабря 2020, 12:22 |  Коронавирус

Костанайская область вышла из "красной" зоны по темпам распространения коронавирусной инфекции, а Западно-Казахстанская перешла из "зелёной" в "жёлтую" зону, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт Национального центра общественного здоровья.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации на 30 декабря / hls.kz

В "красной" зоне осталась только Атырауская область.

В "жёлтой" зоне теперь находятся Алматы, Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Костанайская и Западно-Казахстанская области.

Все остальные регионы находятся в "зелёной" зоне по темпам распространения вируса.

От того, в какой зоне находится регион, зависит уровень строгости карантинных ограничений.