Костанайская область вышла из "красной" зоны по темпам распространения Covid-19
informburo.kz
30 декабря 2020, 12:22 | Коронавирус
Костанайская область вышла из "красной" зоны по темпам распространения коронавирусной инфекции, а Западно-Казахстанская перешла из "зелёной" в "жёлтую" зону, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт Национального центра общественного здоровья.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации на 30 декабря / hls.kz
В "красной" зоне осталась только Атырауская область.
В "жёлтой" зоне теперь находятся Алматы, Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Костанайская и Западно-Казахстанская области.
Все остальные регионы находятся в "зелёной" зоне по темпам распространения вируса.
От того, в какой зоне находится регион, зависит уровень строгости карантинных ограничений.
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