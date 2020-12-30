Парламент РК принял закон, устанавливающий право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и лечения. Планируете ли вы воспользоваться этим правом? Да. Лучше потратить часть накоплений сейчас, потому что до пенсии еще дожить надо.

Да. Но только в том случае, если другого выхода у меня не будет.

Нет. Я хочу накопить много денег, чтобы потом получать хорошую пенсию.

Нет. Мои накопления вряд ли когда-нибудь превысят порог достаточности.

