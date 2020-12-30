Традиционно в Казахстане на Новый год отводится два праздничных дня - 1 и 2 января, но так как один из дней выпал на субботу, казахстанцам добавили еще один выходной - 4 января. Читатели "НГ" задались вопросом - как будут ходить автобусы в эти дни?

- В постановлении прописано, что автобусы не будут ходить только в воскресные дни. Соответственно, 3 января 2021 года не будут ходить автобусы на городских маршрутах, - ответили "НГ" в управлении пассажирского транспорта.

Таким образом, только 3 января автобусы ходить не будут. А 1, 2 и 4 января костанайцы смогут пользоваться общественным транспортом, чтобы добираться на работу или посещать родных.

Кроме того, в департаменте полиции ответили на вопросы о салютах - в саму новогоднюю ночь запускать фейерверки не запрещено, но в другие дни за это могут привлечь к ответственности.