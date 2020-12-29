Дипломаты посольства Казахстана в РФ провели переговоры с руководством Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России и ведущих вузов. Сообщается, что были достигнуты договоренности о возможности защиты казахстанскими студентами дипломных работ дистанционно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт посольства.

Фото:elements.envato.com

"Российская сторона заверила, что казахстанские студенты, в настоящее время не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно. В частности, Министерство науки и высшего образования призвало российские вузы разработать индивидуальные учебные планы или предоставить академический отпуск. Отчисления в связи с переходом на удаленный формат производиться не будут. Для тех выпускников, кто к моменту окончания учебы не сумеет попасть в страну, предусмотрена защита дипломных работ в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Также с российской стороной достигнута договоренность об организации ПЦР-тестирования на коронавирус возвращающихся казахстанских студентов и обеспечении мест в общежитиях для прохождения 14-дневного карантина.