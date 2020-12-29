Ни для кого не секрет, что игривость, жизнерадостность и здоровье собаки связано с правильным питанием. На https://jmart.kz/supermarkets/ можно найти магазины, в которых продают качественный корм для животных.

Первый собачий корм появился около 150 лет назад: это были особые бисквиты для животных. Современные виды содержат все необходимые вещества для активности и здоровья собак.

Класс собачьего питания

Всю пищу для собак принято делить на классы:

эконом – дешёвые виды, которые содержат ароматизаторы, консерванты и могут нанести вред (дефицит аминокислот и витаминов);

премиум – в состав входит мясо, рыба, птица, но содержится и небольшое количество сои и других злаковых;

супер-премиум – натуральная пища с учетом породы, возраста;

холистик – мясо, витамины и другие питательные вещества.

Естественно, от класса зависит и стоимость корма. Не следует экономить на здоровье животных, выбирая эконом-класс.

Размер, возраст и состав

Производители еды для собак обязательно учитывают и размеры животного. Например, корм для щенков содержит комплекс необходимых минералов, витаминов и питательных веществ для успешного развития и активного роста. Взрослым особям нужно больше белка, поэтому их питание отличается.

Пожилые собаки нуждаются в дополнительной энергии, так как в их организме замедляется обмен веществ. В таких видах корма минимум жира, есть витамины и легкоусвояемые углеводы.

От размера собаки зависит и размер гранул. Например, для малых пород частицы корма тоже мелкие. Крупные породы требуют более крупных частиц: им так есть удобнее.

Пища должна обязательно содержать мясо. Если животное страдает от аллергии на этот продукт, то оптимальным решением станут смеси с мясом ягненка или лосося. Жиры и углеводы также обязательны в составе. Главное, чтобы это были правильные источники энергии (бурый рис, ячмень, а не кукуруза). Очень хорошо, если в корме есть овощи, травы, минеральные соединения, витамины.

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