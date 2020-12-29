Многие семьи используют «умную кастрюлю». Redmond мультиварки высокого качества с большим набором возможностей. Даже при наличии большого количества посуды и кухонной техники мультиварка в доме не помешает.

Причины купить устройство

Главное преимущество техники от плиты заключается в отсутствии необходимости постоянного контроля над процессом готовки. Можно выбрать нужный режим и отправляться с ребёнком на прогулку. По возвращению насладитесь горячей кашей или рагу. При этом не стоит переживать, что продукты подгорят: этого никогда не случится.

Отложенный старт позволяет запустить процесс готовки в любое удобное время. Мультиварка приготовит завтрак или ужин. Также ребёнок всегда сможет поесть суп или другую горячую еду по возвращению со школы.

Умная кастрюля – крайне необходимое оборудование для тех, кто придерживается правильного питания. Блюда можно готовить на пару без использования жира.

Что нужно учитывать?

При выборе учитывается:

производитель;

мощность;

режимы готовки;

материал и объём чаши.

Только кухонная техника известного бренда долговечна, функциональна и безопасна. Лучше заплатить дороже, но получить качественный прибор, чем дешевое устройство, которое проработает совсем недолго.

Мощность напрямую зависит от объема чаши. Чем больше ёмкость, тем мощнее должно быть устройство. Если кастрюля имеет объём 2-3 л, то она предназначена для 2-х человек, а ее мощность должна составлять не менее 800-1000 Вт. Чем выше этот показатель, тем быстрее готовится еда. Ускорить готовку поможет функция скороварки: она приготовит суп за полчаса.

Режимов готовки может быть 6-15 или даже около 100. На самом деле, не важно количество режимов (достаточно и шести), а наличие функции «Мультиповар». Она позволяет регулировать температуру и время готовки вручную.

Чаще всего чаша алюминиевая с покрытием из тефлона или керамики. Царапины на тефлоне делают его недолговечным и токсичным. Лучше отдать предпочтение керамическому покрытию. Оно остаётся безопасным даже при появлении царапин.

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