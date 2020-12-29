Правительство Казахстана приняло программу развития рыбной отрасли до 2030 года, в рамках которой предполагается, что казахстанцы будут в два раза больше есть рыбы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, реализация новой программы позволит за 10 лет вырастить 1,1 миллиона тонн рыбы на сумму 2,2 триллиона тенге.

"Увеличить внутреннее потребление рыбной продукции до 134 тысяч тонн в год. Это позволит повысить потребление рыбы с четырех до восьми килограммов на одного человека и приблизиться к исполнению рекомендации ВОЗ на 50 процентов. А также достичь увеличения экспортной выручки до 330 миллионов долларов США", - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании правительства.

Также программа поможет снизить объем импорта с 45 до 25 тысяч тонн за счет увеличения производства лососевых и осетровых.

По мнению министра, это поможет создать не менее 50 тысяч дополнительных рабочих мест и повысить доходы населения преимущественно в сельской местности.

Мирзагалиев отметил, что рыбоводство в Казахстане находится на своем первоначальном этапе развития, поэтому в целях его ведения в течение 10 лет будет обучено четыре тысячи человек.

Их планируется обучать в действующих вузах Казахстана, а также в специальных образовательных учреждениях. Для этого необходимо переориентировать учебные программы на рыбоводство с увеличением образовательных грантов с 40 до 400 в год. Эту работу будут проводить совместно с Министерством образования и науки. В рамках программно-целевого финансирования регулярно будут проводиться комплексные научные исследования.

По мнению министра, важнейший фактор успешного развития отрасли – это субсидирование бизнеса на начальном этапе.