"Горняк" проиграл "Номаду" в двух матчах на выезде
Встречи хоккейных команд прошли 27 и 28 декабря в Нур-Султане. Первая игра закончилась крупной победой столичного клуба - 6:0. В ответном матче рудничане все же смогли забросить одну шайбу вратарю соперника - 3:1. Отчет об играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.
Фото ligasy.kz
Счет в первом матче был открыт под занавес 1 периода. На 18-й минуте отличился Алексей Зубов, реализовав численный перевес. Ему ассистировал Мадияр Ибрайбеков. Во втором игровом отрезке Зубов с передач Дмитрия Гренца и Мадияра Ибрайбекова оформляет дубль. В заключительной двадцатиминутке матча хозяева льда забросили еще 4 безответные шайбы в ворота кипера «Горняка» Никиты Акулинина. По шайбе забросили Кирилл Панюков, Данил Бутенко, Артур Гатиятов и Андрей Рунов.
«Номад» (Нур-Султан) – «Горняк» (Рудный) – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
1:0 – Зубов (Ибрайбеков) – 17:08 ГБ
2:0 – Зубов (Гренц, Ибрайбеков) – 26:25
3:0 – Панюков (Метальников) – 48:16
4:0 – Бутенко – 49:19
5:0 – Гатиятов (Муратов, Зубов) – 51:01
6:0 – Рунов (Данияр Сн., Яковлев) – 51:30
Вратари: Крамарь – Акулинин (00:00 – 51:51), Скрынников (51:51 – 60:00)
Вторая встреча также закончилась поражением рудничан. В первом периоде шайб заброшено не было. Хозяева открыли счёт на 2-й минуте минуте второго периода, гол в свой актив записал Артём Королев, реализовав большинство. За 33 секунды до сирены об окончании периода «Горняк» усилиями форварда Владислава Власова сравнивает счет. На 30-й минуте, в заключительной трети матча, нападающий «Номада» Дмитрий Гренц забрасывает вторую шайбу. Спустя почти три минуты Гренц оформляет дубль, тем самым поставив точку в матче.
«Номад» (Нур-Султан) – «Горняк» (Рудный) – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
1:0 – Королёв (Яковлев, Пелевин) – 21:49 ГБ
1:1 – Власов (Штефан) – 39:27
2:1 – Гренц (Гурков, Шалапов) – 45:03
3:1 – Гренц (Комаровский) – 47:43
Вратари: Каратаев – Нечвиенко
|№
|Команда
|И
|В
|В-ОТ
|В-Б
|П-Б
|П-ОТ
|П
|Ш
|О
|1
|Nomad
|28
|17
|5
|0
|0
|1
|5
|106–52
|62
|2
|Torpedo
|26
|19
|2
|0
|0
|0
|5
|95–38
|61
|3
|Saryarqa
|28
|16
|1
|3
|1
|2
|5
|88–49
|59
|4
|Temirtaý
|28
|15
|2
|2
|0
|2
|7
|87–73
|55
|5
|Qulager
|28
|13
|1
|1
|1
|0
|12
|71–58
|44
|6
|Beibarys
|26
|11
|1
|0
|3
|4
|7
|79–78
|42
|7
|Arlan
|28
|11
|1
|2
|2
|0
|12
|74–69
|41
|8
|Gornák
|28
|8
|1
|3
|2
|1
|13
|60–83
|35
|9
|Almaty
|28
|9
|1
|0
|2
|1
|15
|66–84
|32
|10
|Altai Torpedo
|30
|9
|1
|0
|2
|1
|17
|67–107
|32
|11
|Aqtóbe
|26
|5
|1
|4
|1
|2
|13
|51–78
|28
|12
|Ertis
|20
|6
|1
|1
|1
|1
|10
|39–55
|24
|13
|Snejnie Barsy
|28
|3
|0
|0
|1
|3
|21
|44–103
|13
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