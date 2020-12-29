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"Горняк" проиграл "Номаду" в двух матчах на выезде

29 декабря 2020, 09:49 |  Спорт

Встречи хоккейных команд прошли 27 и 28 декабря в Нур-Султане. Первая игра закончилась крупной победой столичного клуба - 6:0. В ответном матче рудничане все же смогли забросить одну шайбу вратарю соперника - 3:1. Отчет об играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.

Фото ligasy.kz

Счет в первом матче был открыт под занавес 1 периода. На 18-й минуте отличился Алексей Зубов, реализовав численный перевес. Ему ассистировал Мадияр Ибрайбеков. Во втором игровом отрезке Зубов с передач Дмитрия Гренца и Мадияра Ибрайбекова оформляет дубль. В заключительной двадцатиминутке матча хозяева льда забросили еще 4 безответные шайбы в ворота кипера «Горняка» Никиты Акулинина. По шайбе забросили Кирилл Панюков, Данил Бутенко, Артур Гатиятов и Андрей Рунов.

«Номад» (Нур-Султан) – «Горняк» (Рудный) – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

1:0 – Зубов (Ибрайбеков) – 17:08 ГБ
2:0 – Зубов (Гренц, Ибрайбеков) – 26:25
3:0 – Панюков (Метальников) – 48:16
4:0 – Бутенко – 49:19
5:0 – Гатиятов (Муратов, Зубов) – 51:01
6:0 – Рунов (Данияр Сн., Яковлев) – 51:30

Вратари: Крамарь – Акулинин (00:00 – 51:51), Скрынников (51:51 – 60:00)

Вторая встреча также закончилась поражением рудничан. В первом периоде шайб заброшено не было. Хозяева открыли счёт на 2-й минуте минуте второго периода, гол в свой актив записал Артём Королев, реализовав большинство. За 33 секунды до сирены об окончании периода «Горняк» усилиями форварда Владислава Власова сравнивает счет. На 30-й минуте, в заключительной трети матча, нападающий «Номада» Дмитрий Гренц забрасывает вторую шайбу. Спустя почти три минуты Гренц оформляет дубль, тем самым поставив точку в матче.

«Номад» (Нур-Султан) – «Горняк» (Рудный) – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

1:0 – Королёв (Яковлев, Пелевин) – 21:49 ГБ
1:1 – Власов (Штефан) – 39:27
2:1 – Гренц (Гурков, Шалапов) – 45:03
3:1 – Гренц (Комаровский) – 47:43

Вратари: Каратаев – Нечвиенко

Команда И В В-ОТ В-Б П-Б П-ОТ П Ш О
1   Nomad 28 17 5 0 0 1 5 106–52 62
2   Torpedo 26 19 2 0 0 0 5 95–38 61
3   Saryarqa 28 16 1 3 1 2 5 88–49 59
4   Temirtaý 28 15 2 2 0 2 7 87–73 55
5   Qulager 28 13 1 1 1 0 12 71–58 44
6   Beibarys 26 11 1 0 3 4 7 79–78 42
7   Arlan 28 11 1 2 2 0 12 74–69 41
8   Gornák 28 8 1 3 2 1 13 60–83 35
9   Almaty 28 9 1 0 2 1 15 66–84 32
10   Altai Torpedo 30 9 1 0 2 1 17 67–107 32
11   Aqtóbe 26 5 1 4 1 2 13 51–78 28
12   Ertis 20 6 1 1 1 1 10 39–55 24
13   Snejnie Barsy 28 3 0 0 1 3 21 44–103 13