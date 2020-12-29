Встречи хоккейных команд прошли 27 и 28 декабря в Нур-Султане. Первая игра закончилась крупной победой столичного клуба - 6:0. В ответном матче рудничане все же смогли забросить одну шайбу вратарю соперника - 3:1. Отчет об играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.

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Счет в первом матче был открыт под занавес 1 периода. На 18-й минуте отличился Алексей Зубов, реализовав численный перевес. Ему ассистировал Мадияр Ибрайбеков. Во втором игровом отрезке Зубов с передач Дмитрия Гренца и Мадияра Ибрайбекова оформляет дубль. В заключительной двадцатиминутке матча хозяева льда забросили еще 4 безответные шайбы в ворота кипера «Горняка» Никиты Акулинина. По шайбе забросили Кирилл Панюков, Данил Бутенко, Артур Гатиятов и Андрей Рунов.

«Номад» (Нур-Султан) – «Горняк» (Рудный) – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)



1:0 – Зубов (Ибрайбеков) – 17:08 ГБ

2:0 – Зубов (Гренц, Ибрайбеков) – 26:25

3:0 – Панюков (Метальников) – 48:16

4:0 – Бутенко – 49:19

5:0 – Гатиятов (Муратов, Зубов) – 51:01

6:0 – Рунов (Данияр Сн., Яковлев) – 51:30



Вратари: Крамарь – Акулинин (00:00 – 51:51), Скрынников (51:51 – 60:00)

Вторая встреча также закончилась поражением рудничан. В первом периоде шайб заброшено не было. Хозяева открыли счёт на 2-й минуте минуте второго периода, гол в свой актив записал Артём Королев, реализовав большинство. За 33 секунды до сирены об окончании периода «Горняк» усилиями форварда Владислава Власова сравнивает счет. На 30-й минуте, в заключительной трети матча, нападающий «Номада» Дмитрий Гренц забрасывает вторую шайбу. Спустя почти три минуты Гренц оформляет дубль, тем самым поставив точку в матче.



«Номад» (Нур-Султан) – «Горняк» (Рудный) – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



1:0 – Королёв (Яковлев, Пелевин) – 21:49 ГБ

1:1 – Власов (Штефан) – 39:27

2:1 – Гренц (Гурков, Шалапов) – 45:03

3:1 – Гренц (Комаровский) – 47:43



Вратари: Каратаев – Нечвиенко