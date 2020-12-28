Видеозапись последствий ДТП, которое произошло на пр. Назарбаева, недалеко от надземного пешеходного перехода, прислал "НГ" очевидец. По словам автора видео, женщина переходила дорогу в неположенном месте и не обращала внимание на сигналы водителя.

В пресс-службе ДП Костанайской области предоставили комментарий:

"28 декабря, в 13.31, 56-летний водитель, управляя маршрутным автобусом марки «Мерседес-Бенц», следуя по пр. Назарбаева, около дома № 215, со стороны реки Тобол в сторону дизельного завода, совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неположенном месте со стороны микрорайона «Алтын Арман» в сторону микрорайона «Юбилейный». В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия".

По факту ДТП начато расследование. У водителя автобуса взят глубокий анализ крови.