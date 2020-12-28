Оба пожара произошли в эти выходные, 26 и 27 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Сообщение о первом пожаре, на ул. Сандригайло, поступило на пульт дежурного СПЧ-2 в субботу, 26 декабря, в 15.32. В 9-этажном доме горели оконная рама и мусор в мусоропроводе. Когда спасатели прибыли на место, подъезд уже был полон дыма.

- Пожарными с места пожара эвакуировано 8 детей, еще 23 человек эвакуировались самостоятельно из подъезда, - сообщили в пресс-службе. - Общая площадь пожара 5 кв. м.

Локализовать пожар удалось в 15.49, полностью ликвидировать - в 16.02. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

О втором пожаре спасателям стало известно в 17.00 воскресенья, 27 декабря. В квартире на ул. Ленина горела мебель на площади 2 кв. м.

- В ходе тушения пожара эвакуированы 4 взрослых и 1 ребенок, - сообщили в ДЧС. - Пожар был локализован в 17:16 и ликвидирован в 17:24. Причина пожара устанавливается.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО