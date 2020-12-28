Несчастный случай произошел утром 26 декабря в с. Островной Сарыкольского района. Звонок от жителей села поступил в пожарную часть Сарыколя в 9.14. Они сообщили, что в двухквартирном доме по ул. Рабочей горит крыша.

К моменту прибытия пожарных из-за ветера горела практически вся кровля. Вслед за ней загорелись камышитовые стены. Общая площадь пожара около 100 кв.м.

- В 11.01, когда пожарные справились с огнем, звено газодымозащитной службы в составе трех человек приступили к разборке сгоревших конструкций кровли, оказавшихся внутри жилых помещений. Вскоре в одной из комнат под обломками было обнаружено обгоревшее тело мужчины, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Погибший оказался хозяином одной из квартир. Пенсионер 1956 г. р. проживал один. Во второй половине дома никого не было, квартира была закрыта.

Предварительная причина пожара - курение в постели.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО