Нападающий костанайского «Тобола» Сенин Себаи переезжает в российскую Премьер-лигу, сообщает Prosports.kz.

Новым клубом ивуарийца станут «Химки». Контракт с подмосковной командой Себаи подписал 24 декабря, об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом Prosports.kz Владимиром Жарковым. Нападающий достался россиянам бесплатно, так как его соглашение с «Тоболом» заканчивается.

Тренерский штаб «Химок» уверен в форварде. Себаи и Игорь Черевченко знакомы еще со времен совместной работы в «Балтике». В сезоне-2017/18 Сенин был основным форвардом в команде и стал ее лучшим бомбардиром, забив 10 голов и отдав 7 ассистов в 31-м матче ФНЛ.

Напомним, что в Казахстан игрок приехал перед сезоном-2019. «Тобол», по некоторым данным, заплатил за него «Тамбову» 100 тысяч евро. За два года Себаи сыграл в 44-х матчах и оформил 10 голов + 8 ассистов.