Оформить получение социальных услуг инвалид в Казахстане теперь могут на специальном портале aleumet.egov.kz. Для этого им нужно получить электронную цифровую подпись (ЭЦП).

- Это делается для удобства граждан, имеющих инвалидность, - пояснила на брифинге руководитель отдела занятости и соцпрограмм акимата Костаная Акбопе МАНАТОВА. - Каждому такому лицу для получения санаторно-курортного лечения, ортопедической обуви, колясок и так далее необходимо иметь ЭЦП. На портале можно сделать заявку на получение таких услуг самостоятельно.

Портал запустило Министерство труда и социальной защиты РК еще в начале этого года, а с января 2021-го все социальные услуги, которые прописаны в индивидуальной программе реабилитации инвалида, будут оказываться только посредством "Правительства для граждан".

- Нами были созданы 5 мобильных групп, которые информировали инвалидов о нововведениях. В них входили программисты, которые помогали оформлять ЭЦП тем, кто согласился сразу, - отметила Манатова. - К сожалению, информация дошла не до всех. Кто-то сменил адрес... По нашим данным, реабилитацию в Костанае. получают 369 человек.

До этого госучреждения проводили госзакупки, по результатам которых инвалидам выдавали всё, что прописано в рекомендациях программ реабилитации. Теперь инвалид сам может выбирать поставщика и средство реабилитации.

- Были нарекания на качество тифлосредств, кресло-колясок. Теперь инвалид имеет право выбрать то, что нужно ему, - пояснила руководитель отдела. - Один нюанс - государство на каждую услугу утвердило среднюю цену. Если человек выходит за пределы этой суммы, то доплачивать он будет из своих средств. Поэтому можно выбирать: либо бесплатно от государства, либо с доплатой.

Получить ЭЦП можно тремя способами:

- самостоятельно в ЦОНе,

- вызвать по номеру 1414 специалиста на дом, который поможет эту подпись оформить,

- прийти в отделы занятости, где оборудованы уголки самообслуживания.

ЭЦП детей-инвалидов оформляется на их родителей, ЭЦП лица, признанного недееспособным на его опекуна.

Для каждого из способов получения ЭЦП нужен флеш-носитель.