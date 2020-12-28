Спикер Сената Маулен Ашимбаев в эфире телеканала Qazaqstan высказался о налоге при снятии пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

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Недавно Парламент совместно с правительством внес изменения в Налоговый кодекс. Ашимбаев остановился на возможности для людей снять досрочно часть своих пенсионных накоплений.

"При получении части пенсионных накоплений, согласно действующему законодательству, мы должны платить 10 процентов подоходного налога. Это не новая, а действующая норма. Но мы понимаем, что гражданам, наверное, сложно будет его выплачивать. Учитывая это, мы предложили новый механизм. К примеру, если в следующем году казахстанец захочет снять из пенсионного фонда один миллион тенге, то, соответственно, налог составит 100 тысяч тенге. И новой нормой предусмотрено, что он может сразу не платить, а выплачивать его в рассрочку в течение 16 лет после выхода на пенсию. С учетом инфляции, я думаю, что выплачивать их будет не сложно", - рассказал Маулен Ашимбаев.

По мнению Маулена Ашимбаева, в такой период, когда экономика сталкивается с трудностями, Налоговый кодекс должен играть стимулирующую роль.

"Налоговый кодекс работает не только для получения налогов. В такие времена он должен стимулировать бизнес, предпринимателей. Например, в послании Президента поднимался вопрос о введении розничного налога в размере 3 процентов. Это налог, который вводится вместо корпоративного и индивидуального подоходного налогов. Корпоративный и индивидуальный подоходный налоги составляют от 10 до 20 процентов. Вместо этого вводится 3-процентный налог. Эту норму следует рассматривать как шаг, направленный на поддержку нашего бизнеса, особенно для отраслей, понесших убытки", - сказал председатель Сената в интервью телеканалу Qazaqstan.

Ранее Президент подписал закон, предусматривающий поправку по отсрочке уплаты ИПН при снятии пенсионных накоплений.