Ашимбаев высказался о налоге при снятии пенсионных накоплений
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в эфире телеканала Qazaqstan высказался о налоге при снятии пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.
Архивное фото Tengrinews.kz.
Недавно Парламент совместно с правительством внес изменения в Налоговый кодекс. Ашимбаев остановился на возможности для людей снять досрочно часть своих пенсионных накоплений.
По мнению Маулена Ашимбаева, в такой период, когда экономика сталкивается с трудностями, Налоговый кодекс должен играть стимулирующую роль.
"Налоговый кодекс работает не только для получения налогов. В такие времена он должен стимулировать бизнес, предпринимателей. Например, в послании Президента поднимался вопрос о введении розничного налога в размере 3 процентов. Это налог, который вводится вместо корпоративного и индивидуального подоходного налогов. Корпоративный и индивидуальный подоходный налоги составляют от 10 до 20 процентов. Вместо этого вводится 3-процентный налог. Эту норму следует рассматривать как шаг, направленный на поддержку нашего бизнеса, особенно для отраслей, понесших убытки", - сказал председатель Сената в интервью телеканалу Qazaqstan.
Ранее Президент подписал закон, предусматривающий поправку по отсрочке уплаты ИПН при снятии пенсионных накоплений.
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