Вопрос о том, почему Костанайская область вновь объявлена "красной" зоной по заболеваемости КВИ, журналисты местных СМИ задали сегодня в чате областного информационного штаба.

Иллюстративное вото Турара Казангапова /Tengrinews.kz

И вот что ответил на него пресс-секретарь акима области Саят ЖУСУПОВ:

- По входу области в "красную" зону. Данное решение принимается Минздравом, исходя из расчётов заболеваемости на 100 тыс. населения.

Однако, судя по ежедневным сводкам обратного штаба, заболеваемость в регионе снижается, темп прироста - тоже. Поэтому "НГ" попросила уточнить ответ.

- Я звонил сегодня в Минздрав, - ответил Жусупов. - Там вычисляют по формуле. Если число заболеваемости в неделю составляет свыше 50 человек на 100 тысяч населения, то область попадает в "красную" зону, если от 25 до 50 человек - "жёлтая" зона.

Журналисты спросили - будут ли усилены карантинные меры в связи с переходом в "красную" зону?

- Пока нового постановления главного санитарного врача области не было, - ответил пресс-секретарь. - Возможно, в дальнейшем решение будут приняты на заседании облштаба по КВИ.

Саят Жусупов также ответил на вопрос о данных по количеству выздоровевших от КВИ, которые с 22 декабря не предоставляет областной штаб:

- Облздрав готовит информацию, которую также доведут в данном чате. Прошу подождать.

Вчера агентство Tengrinews.kz со ссылкой на МВК сообщило, что три региона Казахстана вошли в "красную" зону по распространению коронавируса. В "красной" зоне по-прежнему находится Атырауская область, а вчера в нее вошли Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области. В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская область. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.