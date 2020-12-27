Заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко в прямом эфире Седьмого канала высказался о казахстанских депутатах, передает Tengrinews.kz.

Владимир Божко. Кадр из видео

Отвечая на вопрос ведущего проекта "Самое время" Александра Журавлева, Божко подчеркнул, что "в Парламенте есть конкуренция". Он также не согласился с оценкой журналиста.

"Маленькие кучки? Маленькие, маленькие, но голосистые! Если проанализировать, то, например, в нашей группе 9 человек (от Ассамблеи народа Казахстана), мы столько проблем поставили перед правительством. И притом очень важных", - прокомментировал Божко.

"Многие не знают, но в последнее время в Парламенте ввели полную открытость. Я вел правительственные часы, в каждом все фракции (выступали)... Дебаты хорошие идут. А в спорах рождается истина. Поэтому обязательно должна быть многопартийность, которая сейчас уже есть".

"Голосистых много. Вы знаете, я не завидовал министрам (на правчасах с депутатами). И по остроте вопросов и по рекомендациям правительству - жесткие, справедливые (бывают)...", - считает Божко.

"Можно, конечно, встать и сказать, что "у нас все плохо", дешевую популярность поиметь. У нас очень жесткая конкуренция, направленная на конструктивизм", - резюмировал заместитель председателя Мажилиса.

Также в ходе программы Владимир Божко вспомнил о крушении самолета Ан-72 в 2012 году и поделился мнением о создании МЧС.

Владимир Божко в разное время работал первым заместителем председателя КНБ, министром по чрезвычайным ситуациям и заместителем главы МВД. В 2016 году был избран депутатом Мажилиса.