26 декабря в регионе зарегистрированы 63 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото pixabay.com

"Заболевшие: 20 жителей г. Костанай, 11 – г. Рудный, 8 – г. Лисаковск, 7 – Узункольского района, 6 – Федоровского района, 4 – Костанайского района, 3 – г. Аркалык, и по 1 случаю среди жителей г. Житикары, Аулиекольского, Карабалыкского, Денисовского районов", - говорится в сообщении.

50 пациентов обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереходы «Желкуар» и «Кайрак».

Из числа инфицированных 52 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 26 декабря зарегистрированы 7 265 случаев COVID-19. Данные о количестве выздоровевших областной штаб не сообщает с 22 декабря.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в Костанайской области 7 264 заболевших и 7 115 (+2 за сутки) выздоровевших. В конце ноября и начале декабря, если верить сообщениям областного штаба, в регионе было на 97 выздоровевших больше, чем по сообщениям республиканского сайта.