Снег, низовая метель и туман - о погоде на выходные и понедельник в Костанае и области
Андрей СКИБА
В субботу, 26 декабря в Костанайской области, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный скоростью 5-10 м/с. Температура ночью от 15 до 20 градусов, местами 25-30 градусов, днем - 10-15 градусов, местами минус 18 градусов.
Фото Андрея СКИБЫ
- В Костанае в субботу ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-19 градусов, днем 11-13 градусов, - рассказала инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.
В воскресенье, 27 декабря, в регионе местами ожидаются небольшой снег, низовая метель и туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура ночью 17-22 градуса, местами минус 27-32. Днем от 5 до 10 градусов, местами минус 12.
В Костанае в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 17-19 градусов, днем 7-9 градусов.
В понедельник, 28 декабря на большей части территории области ожидается снег, местами низовая метель и туман. Ветер юго-западный9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью от 10 до 15 градусов,местами минус 18. Днем минус 8-13, местами 16 градусов мороза.
В Костанае в понедельник будет облачно, ожидаются снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 10-12 градусов, днем 8-10 градусов со знаком минус.
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