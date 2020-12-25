Об этом сегодня, 25 декабря, на брифинге в РСК сообщил аким города Кайрат АХМЕТОВ. То есть, система электронного билетирования продолжает работать в тестовом режиме и проезд за наличные будет стоить 80 тенге до названной даты.

Передвижение сроков аким объяснил тем, что постановление о вводе дифтарифов должно пройти аникоррупционную экспертизу.

Напомним, что прежде костанайцев извещали: оплата по безналичному расчету для взрослого пассажира - 80 тенге, наличными - 150 тенге.

По электронному билетированию спикеру задали больше всего вопросов. К сожалению, ответы были не очень конкретными.

«НГ» за полчаса до брифинга получила сообщение от жительницы Костаная о том, что у нее, как пенсионерки, с карты Казпочты снялось не 70, а 80 тенге за проезд. Следовательно интеграция дает сбои, хотя о том, что она проведена, заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов сообщал нашему изданию еще 22 декабря.

Корреспондент «НГ» спросил акима, знает ли отдел ЖКХ о таких моментах (возможно, единичных), что делать пассажиру, кого извещать, куда жаловаться в подобных случаях - в отдел ЖКХ, перевозчику, представителю ТОО "AlemPay”, чьи контакты тогда должны быть вывешены в автобусах...

- У нас есть служба IKomek, звоните туда по номеру 109, - ответил аким.

И записал для решения в «рабочем порядке» еще один вопрос, который пришел в «НГ»: о том, что пенсионерам, сейчас активирующим карты Казпочты, сообщают, что за каждый просмотр баланса с их карты будет сниматься 50 тенге.

- Уточним и отработаем с Казпочтой, насколько это обоснованно, - сказал Кайрат Ахметов.

Хорошо бы и своевременно услышать ответ на вопрос после отработки. СМИ на брифинге, направляя вопросы, довольно дружно отметили, что костанайцев по такому серьезному делу, как электронное билетирование, власти информируют отрывочно, люди многое узнают по «сарафанному радио».

Фото РСК