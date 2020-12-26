Популярный спортивный сайт Eurosport охарактеризовал состоявшийся на этапе Кубка Казахстана по лыжным гонкам спринтерский забег как "потрясающий по уровню абсурдности", сообщает Tengrinews.kz.

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Соревнования, о которых идет речь, прошли на днях в Щучинске. Эпичный спринтерский забег вместил сразу несколько нелепых падений, но все же выявил победителя, который доехал до финиша без приключений.

"Мужчины вышли на старт финала, и началось что-то невероятное. Сперва один из лыжников упал на лесном участке круга, затем еще один зацепился лыжей за соперника, когда трое спортсменов предприняли ускорение в подъем. Похожее произошло и на финишной прямой", - говорится в статье.

Победителем спринта стал Евгений Величко - участник Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпийских игр.