Религиозным объектам разрешили работу, но продлили все остальные ограничения в Костанайской области
24 декабря 2020, 13:28 | Коронавирус
Постановление № 63 сегодня, 24 декабря, подписал главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло. Согласно новому документу, все ограничения и запреты, действовавшие ранее, продлеваются до 6 января включительно. Исключение - религиозные объекты. Им все же разрешили работать.
Фото из архива "НГ"
Мечети, церкви, соборы, синагоги и другие объекты могут открыть двери для прихожан, но индивидуально. На каждого человека должно приходиться не менее 4 кв. м, заполняемость помещения не более 30%. Коллективные мероприятия, как и объекты общепита, расположенные в религиозном учреждении, под запретом.
Последние новости
24.12.20 15:25 «Эта справка может загубить мне жизнь» - Житель Рудного заявляет, что его поставили на учет в психбольницу без медобследования
24.12.20 14:07 65 человек заболели COVID-19 за прошедшие сутки в Костанайской области. Сколько выздоровело - под вопросом
24.12.20 10:40 Холодную воду отключат в мкрн. Аэропорт на один день
24.12.20 09:39 ХК "Горняк" обыграл "Снежных Барсов" в двух домашних матчах
24.12.20 09:09 Аркадий ДЕНИСОВ: «Остров невезения»
23.12.20 20:09 "С водителем "Форда" расстались без претензий" - председатель СМЭС об инциденте в городском дворе
23.12.20 17:44 Как запускать фейерверки, чтобы было весело и без печальных последствий? Рекомендации от ДЧС
23.12.20 16:59 Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и сотрудник службы охраны в городском дворе?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.