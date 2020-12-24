Постановление № 63 сегодня, 24 декабря, подписал главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло. Согласно новому документу, все ограничения и запреты, действовавшие ранее, продлеваются до 6 января включительно. Исключение - религиозные объекты. Им все же разрешили работать.

Фото из архива "НГ"

Мечети, церкви, соборы, синагоги и другие объекты могут открыть двери для прихожан, но индивидуально. На каждого человека должно приходиться не менее 4 кв. м, заполняемость помещения не более 30%. Коллективные мероприятия, как и объекты общепита, расположенные в религиозном учреждении, под запретом.

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