38-летний Марат САФАРГАЛИН из-за пандемии лишился работы в мастерской по ремонту обуви и изготовлению ключей. Для инвалида 2-й группы единственным источником дохода осталась его пенсия, которая почти полностью уходила на погашение ипотеки. 26 ноября он обратился в редакцию «НГ», чтобы через наши соцсети найти работодателя или людей, которые окажут помощь для открытия бизнеса. На публикацию откликнулись десятки подписчиков. Помогли не только с работой, многие предлагали деньги, продукты и одежду.

Марат Сафаргалин: «Я прошу, чтобы не мешали мне спокойно жить» / Фото Ксении РЕБИК

- Я читал комментарии, мне было так приятно, что люди готовы были мне помочь и поддерживали меня, - рассказал «НГ» Сафаргалин. - Я не думал, что есть так много хороших людей. Но утром 28 ноября мне позвонила руководитель отдела занятости и социальных программ. Она спросила про мою историю. А на следующий день со мной связались из психбольницы и попросили пройти обследование. Мне тогда уже предложили две вакансии: продавцом в строительный магазин и диспетчером в такси. Я выбрал первый вариант, начал работать. Но так как я сейчас бегаю улаживать вопросы с психбольницей, кто меня будет терпеть? Мне сразу дали понять, что нужно либо работать, либо решать проблему. Мне пришлось уйти. Сейчас я работаю на полставки в цехе по пошиву медицинских масок. Отличная работа, как раз для меня.

4 декабря Марату позвонила участковый врач психиатрического диспансера и пригласила на прием.

- 8 декабря я пришел, прошли к компьютеру, я показал удостоверение, - продолжил рассказ Марат. - А они меня в базе не нашли. Тогда врач сказала, чтобы поставили меня на учет. Мне объяснили, что на учете я у них должен быть с 1998 года, тогда я учился в детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Но это не так. У меня есть справка от 4 декабря 2020 года, где прописано, что я на диспансерном учете не состою. Это данные информационной системы «Электронный регистр больных психическими заболеваниями». По той же базе 8 декабря мне выдают справку, в которой я уже состою на учете. То есть на учет меня поставили без освидетельствования.

По данным департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области, последний раз Марат проходил освидетельствование в 2010 году для формирования индивидуальной программы реабилитации на проживание в психоневрологическом медико-социальном учреждении. Спустя год он добился через суд, чтобы его признали полностью дееспособным, и более никаких освидетельствований не проходил.

- Я должен был выбрать либо интернат для психохроников, либо жить самостоятельно. Я выбрал второй вариант, - говорит Сафаргалин. - Снимал квартиру, работал в мастерской, взял ипотеку, которую еще долго буду выплачивать. Последние 8 месяцев подрабатывал тем, что ремонтировал квартиры. Хотел открыть свою мастерскую, но не получилось. Могу сам о себе позаботиться. Хотел получить образование электрослесаря или сантехника. Но теперь на этих планах можно ставить крест! Эта справка может загубить мне жизнь. Да и кто возьмет меня в штат со справкой из психбольницы? Я прошу, чтобы меня сняли с учета и не мешали мне спокойно жить.

Руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Рудного Светлана КОСТИНА 23 декабря сообщила «НГ», что она хотела предложить Марату обратиться в ее отдел для поиска рабочего места.

- Давайте мыслить логично: он получает пособие по инвалидности по утрате здоровья, в таком случае он должен быть на учете у врача, - отметила Костина. - Только по заключению медицинской комиссии выплачивается пособие по инвалидности. Он, наверное, состоял на учете. Я же звонила, чтобы помочь в трудоустройстве. Мы готовы его направить на общественные работы в любой момент. У него даже со справкой есть возможность трудоустроиться. Пусть только обратится к нам, мы готовы его принять и помочь в трудоустройстве.

22 декабря Марат обратился за помощью к сотрудникам костанайского филиала Казахстанского международного бюро по правам человека. Они намерены отправить запросы в управление здравоохранения и управление соцзащиты, чтобы выяснить, каким образом Сафаргалин мог быть поставлен на учет в психбольницу без обследования.

- Эта процедура должна быть прозрачной, человек должен знать о своем диагнозе, - прокомментировала «НГ» директор филиала Махаббат АХМЕТБЕКОВА. - Если придет отписка, то мы будем ее обжаловать. Но это странно, что на 4 декабря он не состоял на учете, а 8 декабря уже состоит. Я с такой ситуацией пока не сталкивалась.