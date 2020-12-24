Холодную воду отключат в мкрн. Аэропорт на один день
24 декабря 2020, 10:40 | ЖКХ
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения в микрорайоне, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/
Отключат питьевую воду 25 декабря в 9.00 и возобновят подачу в этот же жень в 22.00. Отключение коснется всех жилых домов в микрорайоне, а также социальных объектов:
- ул. Герасимова 4 «Средняя школа №29»;
- ул. Герасимова 2 «Костанай» спортивно-развлекательный комплекс;
- ул. Уральская, 39 Костанай международный аэропорт;
- ул. Уральская, 33 «Дормаш»;
- ул. Уральская, 20 "А" завод элеваторного оборудования «Астык».
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