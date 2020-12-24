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Холодную воду отключат в мкрн. Аэропорт на один день

24 декабря 2020, 10:40 |  ЖКХ

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения в микрорайоне, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/

Отключат питьевую воду 25 декабря в 9.00 и возобновят подачу в этот же жень в 22.00. Отключение коснется всех жилых домов в микрорайоне, а также социальных объектов:

  • ул. Герасимова 4 «Средняя школа №29»;
  • ул. Герасимова 2 «Костанай» спортивно-развлекательный комплекс;
  • ул. Уральская, 39 Костанай международный аэропорт;
  • ул. Уральская, 33 «Дормаш»;
  • ул. Уральская, 20 "А" завод элеваторного оборудования «Астык».