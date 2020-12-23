Личный состав ДЧС Костанайской области переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом, сегодня, 23 декабря на брифинге в РСК сообщил заместитель начальника ДЧС Азамат ОРИМБАЕВ.





Азамат Оринбаев: "Под видом фейерверков зачастую продаются взрывоопасные шумовые изделия" /Фото РСК

Он напомнил, что с 25 декабря 2019 года по 10 января 2020 года на территории области были зарегистрированы 54 пожара, в огне пострадали 2 человека. Из-за неосторожного обращения с огнем тогда произошло 30 пожаров.

- В новогодние праздники значительно увеличивается использование пиротехнических изделий, - отметил Оримбаев. - Под видом фейерверков зачастую продаются взрывоопасные шумовые изделия, зачастую нефабричного производства, которые из-за своего низкого качества могут нанести серьезный вред здоровью человека. Как правило, люди получают ожоги и телесные повреждения различной степени тяжести. Также их использование может привести к возникновению пожаров.

Сейчас сотрудники ДЧС совместно проводят рейды по пресечению несанкционированной торговли пиротехникой. Для этого в департаменте созданы 22 мобильные группы из 46 сотрудников.

Сотрудники ДЧС вместе с полицейскими проводят рейды в местах продажи пиротехники /Фото пресс-службы ДЧС

- Необходимо отметить, что сотрудниками проводится лишь профилактическая работа, - сказал Оримбаев.

И напомнил о правилах безопасности: покупайте пиротехнику только в специальных магазинах, требуйте от продавца сертификат соответствия, внимательно прочитайте инструкцию, выделите безопасное места для запуска фейерверков, причем сделать это лучше еще в светлое время, не используйте пиротехнику на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений, под навесами и кронами деревьев, а также при ветреной погоде, определите место расположения зрителей, поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки, запускать изделия нужно вдали от жилых домов и построек с открытыми чердаками, сеновалов и стогов сена, ни в коем случае не разрешайте запусков салютов детям, не разбирайте пиротехнические изделия и не носите их в карманах.

- СМИ сообщали, что запрещается использовать пиротехнические изделия после 23:00. Сотрудники ДЧС будут контролировать соблюдение этого запрета? - спросил корреспондент «НГ».

- Согласно информации, которой я владею, этот запрет был озвучен сотрудниками органов внутренних дел. По линии пожарной безопасности каких-либо ограничений не существует, - ответил Азамат Оримбаев.



