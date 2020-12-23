Около 100 наблюдателей на выборы в эту палату Парламента РК планирует подготовить в центре непартийного наблюдения Костанайской области. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил руководитель центра Болат КАЛИЕВ.

Наблюдатели будут следить за фальсификациями и прозрачностью выборов. Калиев подчеркнул, что это будут «люди с активной гражданской позицией».

- Эти 100 наблюдателей должны быть компетентными и профессиональными, должны помогать как избирателям, так и комиссиям, - отметил он. - Мы хотим, чтобы нас услышали. Если есть граждане, которые хотят к нам присоединиться, мы готовы их принять. Со всей методической и юридической помощью мы готовы работать. Они могут либо обратиться ко мне в социальных сетях, либо записаться в наблюдатели в гражданском альянсе «ГриН» по адресу ул. 1 Мая, 151. До 10 января все мои соцсети работают только для наблюдателей. Для нас главное, чтобы наблюдатель участвовал в выборах и сделал их легитимными. У нас не стоит задача покрыть все 720 избирательных участках. Тем более, не запрещено наблюдателям сначала быть на одном участке, а потом перейти на другой.

Корреспондент «НГ» спросил, кто финансирует эту работу. Как пояснил Калиев, «финасирование для самих наблюдателей не требуется».

- Мы - неправительственная организация, общественное объединение, - ответил руководитель центра непартийного наблюдения. - Наши наблюдатели - граждане Костанайской области. Мы ищем спонсорскую поддержку для изготовления имиджевой продукции - это блокноты наблюдателей с прописанными актами и правами, бейджики, выписка из устава. Они пока не изготовлены, мы обсуждаем с нашим республиканским офисом, как это закупить. Для подготовки самих наблюдателей у нас есть свой офис и свои ресурсы. Есть 7 организаций, которые являются нашими партнёрами. У всех этих организаций есть свои волонтёры и свои гражданские активисты. В принципе мы и своими силами можем подготовить 100 очень компетентных наблюдателей, но когда дело дойдёт до имиджевой продукции, то будем просить спонсорской помощи.

Партнёрами центра непартийного наблюдения Костанайской области стали ОФ Костанайской области «ГрИн», МОО «Ел ертеңі», ОО «Родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья Stopautism», МОО «Damu.kst», ОФ Костанайский областной штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», ОО «Общество инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата Үміт-Надежда», ОО Костанайской области «Jastar».

По плану наблюдатели прослушают не менее 5 семинаров, посетят психологические тренинги и несколько встреч по изучению законодательства. Будут и практические задания по возможным ситуациям на избирательных участках.

Выборы в мажилис пройдут 10 января. Впервые за 16 лет процедура выборов назначена не досрочно, а в конституционные сроки. Сейчас в мажилис входят представители трёх партий: Nur Otan (81 депутат), "Ак жол" (7 депутатов) и "Народная партия Казахстана" (7 депутатов). На выборах конкуренцию им попробуют составить партии "Ауыл" и "Адал".