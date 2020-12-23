Национальный банк продлил срок приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. Обмен банкнот будет проводится для физических лиц до 1 февраля 2021 года, передает Tengrinews.kz.

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"Мы приняли это решение, потому что получили обращения от населения. Некоторые граждане, в основном это пожилые люди пенсионного возраста, по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты", - сообщил директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.

Обмен банкнот проводится исключительно в филиалах Нацбанка.

Напомним, что обмен банкнот номиналами 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года длился в течение четырех лет - с 4 октября 2016 года по 5 октября 2020 года.