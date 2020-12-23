Срок обмена старых банкнот продлили в Казахстане
23 декабря 2020, 15:25 | Государство
Национальный банк продлил срок приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. Обмен банкнот будет проводится для физических лиц до 1 февраля 2021 года, передает Tengrinews.kz.
Фото © Tengrinews.kz
"Мы приняли это решение, потому что получили обращения от населения. Некоторые граждане, в основном это пожилые люди пенсионного возраста, по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты", - сообщил директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.
Обмен банкнот проводится исключительно в филиалах Нацбанка.
Напомним, что обмен банкнот номиналами 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года длился в течение четырех лет - с 4 октября 2016 года по 5 октября 2020 года.
Последние новости
23.12.20 20:09 "С водителем "Форда" расстались без претензий" - председатель СМЭС об инциденте в городском дворе
23.12.20 17:44 Как запускать фейерверки, чтобы было весело и без печальных последствий? Рекомендации от ДЧС
23.12.20 16:59 Что не поделили председатель СМЭС Костанайской области и сотрудник службы охраны в городском дворе?
23.12.20 14:35 Кто сможет снять пенсионные накопления, объяснили в Минтруда
23.12.20 10:48 Костанай и Лисаковск лидируют по количеству заболевших КВИ за сутки в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.