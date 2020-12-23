Казахстан сможет применять смертную казнь только в военное время за особо тяжкие преступления, передает Informburo.kz.

Депутаты мажилиса парламента РК на пленарном заседании одобрили ратификацию Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

Протокол направлен на принятие Казахстаном международных обязательств по отмене смертной казни.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, представляя законопроект, отметил, что согласно этому международному документу, страны-подписанты принимают следующие обязательства:

Не применять смертную казнь. Принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

"Единственное исключение составляет юридически оформленные оговорки о применении смертной казни в военное время. Казахстан намерен использовать предусмотренную конвенцию-оговорку, предусматривающую применение смертной казни. То есть Казахстан оставляет за собой право применения сметной казни в военное время после признания виновным совершения особо тяжких преступлений военного характера, совершённых в военное время", – пояснил Мухтар Тлеуберди.

20 декабря Конституционый совет в ответе на вопрос президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявил, что вносить изменения в Конституцию РК для того, чтобы Казахстан смог ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, не придётся.

24 сентября представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Документ предусматривает, что ни один человек, находящийся под юрисдикцией государства – участника протокола, не подвергается смертной казни.

Мораторий на смертную казнь в Казахстане был введён 17 декабря 2003 года указом Первого Президента страны.