За 22 декабря в регионе зарегистрированы 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции предоставили в областном информационном штабе.

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Коронавирус подтвердили у 26 жителей Костаная, 16 – Лисаковска, 9 – Рудного, по 5 – Алтынсаринского и Костанайского районов, по 2 случая среди жителей Аулиекольского и Б.Майлина районов, по 1 случаю в Житикаре и Денисовском районе.

- 54 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак», - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 22 декабря зарегистрировано 7 008 случаев COVID-19. Количество выздоровевших в штабе не сообщили.

В стаитистике заболеваемости на републиканском сайте coronavirus2020.kz указано 7 077 заболевших и 6 855 выздоровевших.