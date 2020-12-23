22 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье, сообщает РИА "Новости".

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Согласно закону, бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру. Это правило также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Привилегии предоставляются не только в отношении действий в период исполнения президентских полномочий, но и вне него.

В законе прописано, что лишить гарантий экс-президента может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Федеральный закон принят Госдумой 9 декабря 2020 года и одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года. Отмечается, что закон соответствует принятым летом поправкам в Конституцию.